Kızarmış Etli Hamur Tarifi

Un ve ılık suyu karıştırıp kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Streç filme sarıp 1 saat kadar dinlendirin. Derin bir kaba ince kıyılmış lahanayı alıp, yumuşayana kadar tuzla ovun. Sıkarak fazla suyunu atın. Başka bir kaba kıyma, zencefil, toz şeker, susam yağı, sıvı yağ, pul biber, tuz, karabiber ve soya sosunu koyun. Lahana ve kıyılmış soğanları ekleyip yoğurarak kenara alın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler kopartın. Her hamur bezesini merdaneyle tabak büyüklüğünde açın. Tatlı kaşığı ile hamurların kenarlarını inceltin. İç malzemesinden koyarak kenarlarını içe katlayıp, baş parmak kalınlığında düzgün bir şekilde rulo yapın. Tüm hamurlar için aynı işlemi uygulayın. Tavaya sıvı yağı alıp ısıtın. Ruloları yağda hafifçe kızartın. Kızaran ruloları bir tencereye alıp üzerine sıcak su gezdirin. 5-6 dakika ya da su buharlaşana kadar kaynatın. Sıcak olarak servis yapın.