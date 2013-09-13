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Kızarmış Etli Hamur Tarifi

Kızartma sevenlere kızarmış etli hamur nasıl yapılır?
Kızarmış Etli Hamur Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram köftelik dana kıyma

Yarım küçük boy lahana

2 çorba kaşığı susam yağı

Yarım çay kaşığı toz şeker

3 dal ince kıyılmış soğan

2 çay kaşığı rendelenmiş zencefil

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı soya sosu

Tuz, karabiber



Üzeri için:

3+3/4 su bardağı un

Ilık su



Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Un ve ılık suyu karıştırıp kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Streç filme sarıp 1 saat kadar dinlendirin. Derin bir kaba ince kıyılmış lahanayı alıp, yumuşayana kadar tuzla ovun. Sıkarak fazla suyunu atın. Başka bir kaba kıyma, zencefil, toz şeker, susam yağı, sıvı yağ, pul biber, tuz, karabiber ve soya sosunu koyun. Lahana ve kıyılmış soğanları ekleyip yoğurarak kenara alın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler kopartın. Her hamur bezesini merdaneyle tabak büyüklüğünde açın. Tatlı kaşığı ile hamurların kenarlarını inceltin. İç malzemesinden koyarak kenarlarını içe katlayıp, baş parmak kalınlığında düzgün bir şekilde rulo yapın. Tüm hamurlar için aynı işlemi uygulayın. Tavaya sıvı yağı alıp ısıtın. Ruloları yağda hafifçe kızartın. Kızaran ruloları bir tencereye alıp üzerine sıcak su gezdirin. 5-6 dakika ya da su buharlaşana kadar kaynatın. Sıcak olarak servis yapın.
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