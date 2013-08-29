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Küçük Paskalya Çöreği

Küçük Paskalya Çöreği
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri

Bir buçuk su bardağı süt

3 adet yumurta

40 gram maya

1 çorba kaşığı mahlep

Yarım su bardağı fındık

75 gram tereyağı

YAPILIŞI

Unu eleyip ortasını havuz şeklinde açın. Mayayı ılık suda ezerek eritin. Una ekleyip yoğurun. Hamurun
mayalanması için yarım saat dinlendirin. Mayalanan hamurun ortasını açıp 2 yumurtayı, oda sıcaklığındaki tereyağını, pudra şekeri ve mahlebi ekleyin. Sütü ilave edip yoğurun. Hamurun kulak memesinden
biraz daha yumuşak olmasına dikkat edin. Üzerine nemli bir bez örtüp mayalandırın. Hamuru 20 eşit parçaya ayırın. Parçaları iki parmak kalınlığında galeta şeklinde yuvarlayın. Hamurun bir ucunu sabit
tutup diğerini çapraz oluşturacak şekilde diğerinin üzerine oturtun. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Ilık bir yerde tekrar mayalandırın. Üzerine yumurta sarısı sürün. Kıyılmış fındık veya badem serpiştirin. 170 derece fırında altı ve üzeri pembeleşinceye kadar pişirin. Fırının derecesini azaltıp içinin iyice pişmesini sağlayın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Büyük paskalya çöreği yapmak için hamur parçalarını biraz daha büyük tutun. Ve üç adet galeta şeklindeki hamuru saç örgüsü şeklinde örün.
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