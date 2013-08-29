Küçük Paskalya Çöreği

Unu eleyip ortasını havuz şeklinde açın. Mayayı ılık suda ezerek eritin. Una ekleyip yoğurun. Hamurun

mayalanması için yarım saat dinlendirin. Mayalanan hamurun ortasını açıp 2 yumurtayı, oda sıcaklığındaki tereyağını, pudra şekeri ve mahlebi ekleyin. Sütü ilave edip yoğurun. Hamurun kulak memesinden

biraz daha yumuşak olmasına dikkat edin. Üzerine nemli bir bez örtüp mayalandırın. Hamuru 20 eşit parçaya ayırın. Parçaları iki parmak kalınlığında galeta şeklinde yuvarlayın. Hamurun bir ucunu sabit

tutup diğerini çapraz oluşturacak şekilde diğerinin üzerine oturtun. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Ilık bir yerde tekrar mayalandırın. Üzerine yumurta sarısı sürün. Kıyılmış fındık veya badem serpiştirin. 170 derece fırında altı ve üzeri pembeleşinceye kadar pişirin. Fırının derecesini azaltıp içinin iyice pişmesini sağlayın.