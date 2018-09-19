Kolay Poğaça

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için tüm malzemeyi derin bir kaba alıp, ele yapışmayan ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, avucunuzun içinde yuvarlayın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin ve önceden ısıtılmış 160 derece fırında 25 dakika pişirin.