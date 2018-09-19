DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Kolay Poğaça

Kolay Poğaça

Kolay Poğaça
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı süzme yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1/2 paket rendelenmiş hellim peyniri

1/2 demet kıyılmış maydanoz

1 adet yumurtanın akı

1.5 su bardağı tam buğday unu

tuz



ÜZERI İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

2-3 çorba kaşığı çörek otu

YAPILIŞI

Hamur için tüm malzemeyi derin bir kaba alıp, ele yapışmayan ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, avucunuzun içinde yuvarlayın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin ve önceden ısıtılmış 160 derece fırında 25 dakika pişirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Kıymalı Börek
Kıymalı Börek
Sarımsaklı Ekmekler
Sarımsaklı Ekmekler
Sakız Kabaklı Focaccia
Sakız Kabaklı Focaccia
Bezelyeli Polenta Tart
Bezelyeli Polenta Tart
Kuru Domatesli ve Cevizli Poğaça
Kuru Domatesli ve Cevizli Poğaça
Pizza
Pizza
Kıymalı Örgülü Börek
Kıymalı Örgülü Börek
Zerdeçallı ve Otlu Ekmek
Zerdeçallı ve Otlu Ekmek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN