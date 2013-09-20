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Kolay Su Böreği Tarifi

Evde kolayca hazırlanan kolay su böreği tarifi... Pratik kolay su böreği nasıl yapılır?
Kolay Su Böreği Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet yufka

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı

250 gram ezilmiş beyaz peynir

100 gram rendelenmiş

kaşar peyniri

1 demet kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

Bir adet yufkayı yağlanmış çukur bir fırın kabına yerleştirip, kenarlarını kaptan sarkıtın. Ayrı bir yerde yumurta, süt ve sıvı yağı karıştırın. Kalan yufkaları iri parçalar halinde parçalayıp, yumurtalı sütlü karışıma katın. Bu karışımın yarısını, çukur kaptaki yufkanın üzerine dökün. Ortasına harmanlanmış beyaz peynir, kaşar peyniri ve maydanozu boşaltın. Üzerine, kalan sütlü yufkalı karışımı boşaltın. Kenarlardan sarkan yufka parçalarını üzerine kapatın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzeri kızarana dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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