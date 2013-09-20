Kolay Su Böreği Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir adet yufkayı yağlanmış çukur bir fırın kabına yerleştirip, kenarlarını kaptan sarkıtın. Ayrı bir yerde yumurta, süt ve sıvı yağı karıştırın. Kalan yufkaları iri parçalar halinde parçalayıp, yumurtalı sütlü karışıma katın. Bu karışımın yarısını, çukur kaptaki yufkanın üzerine dökün. Ortasına harmanlanmış beyaz peynir, kaşar peyniri ve maydanozu boşaltın. Üzerine, kalan sütlü yufkalı karışımı boşaltın. Kenarlardan sarkan yufka parçalarını üzerine kapatın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzeri kızarana dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.