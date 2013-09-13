Krep Böreği Tarifi

Kreplerin içini hazırlamak için, eritilmiş margarinde soğanı hafifçe kavurun. İçine kıymayı katıp kavurmaya devam edin. Havuç, kereviz, soya filizini de ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Dereotu, tuz ve karabiber ilave edip harcı soğumaya bırakın. Krepleri hazırlamak için, unu derin bir kaseye alıp, içine yumurtaları kırın. Eritilmiş margarin ve tuzu ekleyin. Sütü yavaşça döküp karıştırın ve yoğun bir hamur elde edin. Tavaya biraz margarin sürüp krep hamurundan bir kepçe alarak dökün ve arkalı önlü kızartın. Tüm hamur bittikten sonra kreplerin içine kıymalı harçtan koyup rulo şeklinde sarın. Sıcak servis yapın.