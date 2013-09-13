Krep Böreği Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Hamur için:
3 adet yumurta
Bir buçuk su bardağı un
2 çorba kaşığı margarin
1 çay kaşığı tuz
2 su bardağı süt
İç malzeme:
1 çorba kaşığı margarin
1 adet ince kıyılmış soğan
150 gram kıyma
1 adet orta boy havuç (rendelenmiş)
1 adet rendelenmiş kereviz
250 gram soya filizi
Tuz, karabiber
Yarım demet ince kıyılmış dereotu
Kabı yağlamak için:
Margarin
YAPILIŞI
Kreplerin içini hazırlamak için, eritilmiş margarinde soğanı hafifçe kavurun. İçine kıymayı katıp kavurmaya devam edin. Havuç, kereviz, soya filizini de ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Dereotu, tuz ve karabiber ilave edip harcı soğumaya bırakın. Krepleri hazırlamak için, unu derin bir kaseye alıp, içine yumurtaları kırın. Eritilmiş margarin ve tuzu ekleyin. Sütü yavaşça döküp karıştırın ve yoğun bir hamur elde edin. Tavaya biraz margarin sürüp krep hamurundan bir kepçe alarak dökün ve arkalı önlü kızartın. Tüm hamur bittikten sonra kreplerin içine kıymalı harçtan koyup rulo şeklinde sarın. Sıcak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Sebzeleri fazla yumuşamadan, diri kalacak şekilde kavurun.