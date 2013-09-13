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Krep Böreği Tarifi

Kahvaltılarınızı renklendirecek krep böreği nasıl yapılır?
Krep Böreği Tarifi
  • 15 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için:

3 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı un

2 çorba kaşığı margarin

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı süt



İç malzeme:

1 çorba kaşığı margarin

1 adet ince kıyılmış soğan

150 gram kıyma

1 adet orta boy havuç (rendelenmiş)

1 adet rendelenmiş kereviz

250 gram soya filizi

Tuz, karabiber

Yarım demet ince kıyılmış dereotu



Kabı yağlamak için:

Margarin


YAPILIŞI

Kreplerin içini hazırlamak için, eritilmiş margarinde soğanı hafifçe kavurun. İçine kıymayı katıp kavurmaya devam edin. Havuç, kereviz, soya filizini de ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Dereotu, tuz ve karabiber ilave edip harcı soğumaya bırakın. Krepleri hazırlamak için, unu derin bir kaseye alıp, içine yumurtaları kırın. Eritilmiş margarin ve tuzu ekleyin. Sütü yavaşça döküp karıştırın ve yoğun bir hamur elde edin. Tavaya biraz margarin sürüp krep hamurundan bir kepçe alarak dökün ve arkalı önlü kızartın. Tüm hamur bittikten sonra kreplerin içine kıymalı harçtan koyup rulo şeklinde sarın. Sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Sebzeleri fazla yumuşamadan, diri kalacak şekilde kavurun.
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