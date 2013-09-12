Kürdan Böreği Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İçi için tencereye mısır özü yağı, pırasa ve rendelenmiş soğanı aktarıp, tencerenin kapağı kapalı olarak 5 dakika pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Ilınınca içine kaşar peyniri, tuz ve karabiberi katıp karıştırın. Tezgah üzerine bir yufkayı yayın ve eritilmiş margarinin bir kısmını sürün. Yufkayı içeriye doğru yarısına gelecek şekilde katlayın. Katlanmış bölüme yağ sürün. Diğer karşı ucuda içeriye doğru aynı şekilde katlayın ve tekrar yağ sürün (şekil dikdörtgen olacak). Sonrasında kare olacak şekilde kenarları ortaya getirip üst üste koyun. Kareyi dörde kesin. Aynı işlemi diğer yufkaya da uygulayın. Elde ettiğiniz yufka parçalarının köşe kısımlarına harcı pay ederek yerleştirin. Üçgen olacak şekilde uçları birleştirip kürdanla tutturun. 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Servis yapın.