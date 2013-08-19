Kuru Poğaça

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

UNU bir kaba eleyin. Oda sıcaklığındaki margarin, yumurta, maya, tuz ve toz şekeri ekleyin. Suyun yarısını ekleyip karıştırın. Hamurun toparlanması için bir miktar daha su ilave edip kulak memesi yumuşaklığını alana kadar yoğurun. Hamuru 30 eşit parçaya bölün. İki avuç içinde döndürerek yuvarlayın. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Yarısının üzerine haşhaş serpin. Çatalla hamurların üzerini şekillendirin. 20-25 dakika mayalandırın. 200 derece fırında 15 dakika pişirin.