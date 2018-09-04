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Kurufasulye Unlu Sebzeli Pizza

Kurufasulye Unlu Sebzeli Pizza
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

1/2 su bardağı kurufasulye unu

1/2 su bardağı nohut unu

1/2 su bardağı mercimek unu

1.5 su bardağı su

1 paket kabartma tozu



SOS İÇİN:

1 adet rendelenmiş domates

1 diş dövülmüş sarımsak

2 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz



ÜZERİ İÇİN:

100 gram rendelenmiş mozzarella peyniri

2-3 çiçek haşlanmış brokoli

6-8 adet enginar kalbi

6 adet ıspanak yaprağı

2-3 adet kurutulmuş biber

YAPILIŞI

Tüm hamur malzemesini derin bir kapta karıştırıp, iki parçaya bölün. Her birini pişirme kağıdı üzerine alın ve gelişigüzel yuvarlak olacak biçimle şekil verin. Fırın tepsisine yerleştirip önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20 dakika pişirin. Sos için domates, sarımsak, tuz ve zeytinyağını tavaya alıp, domates suyunu çekene dek ara sıra karıştırarak pişirin. Pizza hamurlarının üzerine gezdirin. Üzerlerine peynir serpip, enlemesine ikiye kesilmiş brokoli, ikiye kesilmiş enginar kalbi, ıspanak ve kurutulmuş biber serpiştirip, yeniden fırına verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5 dakika pişirin ve sıcak olarak servis yapın.
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