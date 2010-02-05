Kurutulmuş Sebzeli Patates Poğaçası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

6 adet büyük boy patatesi haşlayın, kabuklarını soyun ve çatalla iyice ezin. Patatesler sıcakken 1 çorba kaşığı galeta unu, tuz, karabiber ilave edip yoğurun ve soğuması için bir kenara alın. 1 su bardağı doğranmış karışık sebze kurusunu haşlayın, süzün. İyice süzüldükten sonra 1 adet yumurtanın akı ve 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, tuz, karabiber ilave edin ve karıştırın. Patates hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her bir parçayı avucunuzun içinde bastırarak yassılaştırın. İçlerine sebzeli harcı pay edin ve poğaça şekli verin. Üzerlerine 1 adet yumurtanın sarısını sürüp, çörek otu serpin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerileri hafif kızarana kadar pişirin.