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Kurutulmuş Sebzeli Patates Poğaçası

Kurutulmuş Sebzeli Patates Poğaçası
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet patates

1 çorba kaşığı galeta unu

1 su bardağı sebze kurusu

1 adet yumurta

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber

Çörek otu

YAPILIŞI

6 adet büyük boy patatesi haşlayın, kabuklarını soyun ve çatalla iyice ezin. Patatesler sıcakken 1 çorba kaşığı galeta unu, tuz, karabiber ilave edip yoğurun ve soğuması için bir kenara alın. 1 su bardağı doğranmış karışık sebze kurusunu haşlayın, süzün. İyice süzüldükten sonra 1 adet yumurtanın akı ve 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, tuz, karabiber ilave edin ve karıştırın. Patates hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her bir parçayı avucunuzun içinde bastırarak yassılaştırın. İçlerine sebzeli harcı pay edin ve poğaça şekli verin. Üzerlerine 1 adet yumurtanın sarısını sürüp, çörek otu serpin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerileri hafif kızarana kadar pişirin.
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