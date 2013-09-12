Kuruyemişli Çörek

Derin bir kaba yoğurt, eritilmiş margarin, süt, yumurta ve sirkeyi koyup karıştırın. Diğer taraftan una, kabartma tozunu, mahlebi, ayıklanmış üzüm ve dutu ekleyip karıştırın. Yavaş yavaş yoğurtlu karışıma ekleyin. Eğer hamur ele yapışırsa, un ilave edip yumuşak bir hamur elde edene kadar çok ezmeden yoğurun. Daha sonra hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparıp, dilediğiniz şekli verin. Üzerine yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri pembeleşene dek pişirin.