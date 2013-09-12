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Kuruyemişli Çörek

Kuruyemişli Çörek
  • 18 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı yoğurt

50 gram margarin

1 su bardağı süt

2 adet yumurta

3 su bardağı un

1 çorba kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı mahlep

150'şer gram çekirdeksiz siyah kuru üzüm ve kuru dut

Üzerine:

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Derin bir kaba yoğurt, eritilmiş margarin, süt, yumurta ve sirkeyi koyup karıştırın. Diğer taraftan una, kabartma tozunu, mahlebi, ayıklanmış üzüm ve dutu ekleyip karıştırın. Yavaş yavaş yoğurtlu karışıma ekleyin. Eğer hamur ele yapışırsa, un ilave edip yumuşak bir hamur elde edene kadar çok ezmeden yoğurun. Daha sonra hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparıp, dilediğiniz şekli verin. Üzerine yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri pembeleşene dek pişirin.
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