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Kuskuslu Börek Tarifi

Makarna sevenlere özel kuskuslu börek tarifi.. Hem doyurucu hem kolay ve lezzetli olan kuskuslu börek nasıl yapılır?
Kuskuslu Börek Tarifi
  • 32 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet yufka

Yarım paket kuskus

1'er demet maydanoz ve dereotu

1 demet taze soğan

250 gram beyaz peynir

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı su

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Kuskusu bol kaynar suda haşlayıp, süzün. Ilınınca içine ince kıyılmış maydanoz, dereotu ve soğanı, ezilmiş peynir, tuz, karabiberi ekleyip karıştırın. Kuskus pişerken, sıvı yağ ile suyu iyice çırpın. Bir yufkaya bu karışımdan sürün. Üzerine bir yufka daha koyup, ikisini birlikte 8 adet kare oluşturacak şekilde kesin. Kuskuslu malzemeyi karelerin üzerlerine koyun. Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayın. Bohça veya istediğiniz şekilde katlayıp, tepsiye dizin. Üzerine kalan sulu sıvı yağı gezdirin. 200 derece fırında 20 dakika pişirip, servis yapın.
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