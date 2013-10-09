Kuskuslu Börek Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuskusu bol kaynar suda haşlayıp, süzün. Ilınınca içine ince kıyılmış maydanoz, dereotu ve soğanı, ezilmiş peynir, tuz, karabiberi ekleyip karıştırın. Kuskus pişerken, sıvı yağ ile suyu iyice çırpın. Bir yufkaya bu karışımdan sürün. Üzerine bir yufka daha koyup, ikisini birlikte 8 adet kare oluşturacak şekilde kesin. Kuskuslu malzemeyi karelerin üzerlerine koyun. Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayın. Bohça veya istediğiniz şekilde katlayıp, tepsiye dizin. Üzerine kalan sulu sıvı yağı gezdirin. 200 derece fırında 20 dakika pişirip, servis yapın.