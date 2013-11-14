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Kuşlar Kumrular Çöreği

Kuşlar Kumrular Çöreği
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg organik buğday unu

400 gram süt

40 gram yaş maya

350 gram toz şeker

3 adet yumurta

(1 yumurta sarısı üzerine sürmek için)

250 gram tereyağı

1 çay kaşığı mahlep

1 adet nohut büyüklüğünde damla sakızı

YAPILIŞI

Sütü ılıtın. Mayayı ve 1 tatlı kaşığı toz şekeri ekleyin. 5-7 dakika kabarana dek bekletin. Damla sakızı hariç diğer malzemeyi ekleyin. Damla sakızını bir çay kaşığı toz şekerle havanda dövün ve ekleyin. İyice karıştırın. Mayalanması için 1 saat kadar üzerine mutfak bezi örterek oda sıcaklığında bekletin. Dilediğiniz şekli verip, fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerine yumurta sarısını biraz sulandırarak sürün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika pişirin.
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