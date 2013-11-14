Kuşlar Kumrular Çöreği

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sütü ılıtın. Mayayı ve 1 tatlı kaşığı toz şekeri ekleyin. 5-7 dakika kabarana dek bekletin. Damla sakızı hariç diğer malzemeyi ekleyin. Damla sakızını bir çay kaşığı toz şekerle havanda dövün ve ekleyin. İyice karıştırın. Mayalanması için 1 saat kadar üzerine mutfak bezi örterek oda sıcaklığında bekletin. Dilediğiniz şekli verip, fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerine yumurta sarısını biraz sulandırarak sürün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika pişirin.