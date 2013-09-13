DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Labne Peynirli Börek Tarifi

Labne Peynirli Börek Tarifi

Hem lezzetli hem pratik labne peynirli börek tarifi...
Labne Peynirli Börek Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yufka

1 su bardağı süt

1 adet yumurta

50 gram margarin



İçi için:

1 kahve fincanı ketçap

2 çorba kaşığı margarin

Yarım demet maydanoz

2 diş sarımsak

Tuz, karabiber

1 kutu labne peyniri

1 çorba kaşığı fesleğen

1 adet yumurta



Üzerine:

Haşhaş tohumu


YAPILIŞI

Bir kaseye ketçap, ezilmiş sarımsak, eritilmiş margarin, ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber, labne peyniri, fesleğen ve yumurtayı alıp, harmanlayın. Bir fırın tepsisini yağlayın. 1 adet yufkayı bütün olarak kenarları taşacak şekilde yerleştirin. Üzerine ikinci yufkanın yarısını elle parçalayarak yayın. Üzerine çırpılmış süt, yumurta ve eritilmiş margarin karışımını sürün. Kaşıkla yedirin. İkinci yufkanın kalan yarısını tepsiye serin. Üzerine labne peynirli malzemeyi yayın. Üçüncü yufkayı da parçalayarak üzerine serin. Sütlü karışımdan gezdirin. Tepsi kenarından sarkan yufkayı bohça gibi üzerine kapatın. Kalan sütlü karışımı yayarak en üste haşhaş tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarıncaya dek pişirin. Dilimleyip, Ilık olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır? İşte detaylar...
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır? İşte detaylar...
Peynirli börek tarifi: Peynirli börek nasıl yapılır?
Peynirli börek tarifi: Peynirli börek nasıl yapılır?
Kıymalı börek tarifi: Kıymalı börek nasıl yapılır? İşte detaylar.
Kıymalı börek tarifi: Kıymalı börek nasıl yapılır? İşte detaylar.
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi
Domateslı Soğanlı Ekmek Tarifi
Domateslı Soğanlı Ekmek Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN