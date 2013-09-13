Labne Peynirli Börek Tarifi

Bir kaseye ketçap, ezilmiş sarımsak, eritilmiş margarin, ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber, labne peyniri, fesleğen ve yumurtayı alıp, harmanlayın. Bir fırın tepsisini yağlayın. 1 adet yufkayı bütün olarak kenarları taşacak şekilde yerleştirin. Üzerine ikinci yufkanın yarısını elle parçalayarak yayın. Üzerine çırpılmış süt, yumurta ve eritilmiş margarin karışımını sürün. Kaşıkla yedirin. İkinci yufkanın kalan yarısını tepsiye serin. Üzerine labne peynirli malzemeyi yayın. Üçüncü yufkayı da parçalayarak üzerine serin. Sütlü karışımdan gezdirin. Tepsi kenarından sarkan yufkayı bohça gibi üzerine kapatın. Kalan sütlü karışımı yayarak en üste haşhaş tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarıncaya dek pişirin. Dilimleyip, Ilık olarak servis yapın.