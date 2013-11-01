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Lahana Turşulu Börek Tarifi

Turşuyu her yerde sevenlere lahana turşulu börek nasıl yapılır? Alışılanlardan sıkılmış olanlara lahana turşulu börek tarifi...
Lahana Turşulu Börek Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı ince kıyılmış lahana

turşusu

Yarım su bardağı ince

kıyılmış havuç turşusu

300 gram kıyma

4 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet orta boy soğan

5 adet yufka

6 dal maydanoz

Pul biber

karabiber

Üzerine:

1 adet yumurta sarısı

3 çorba kaşığı sıvı yağ

Mavi haşhaş tohumu

YAPILIŞI

Lahana turşusu ve havuç turşusunu sudan geçirip ayrı kaplara alın. Fazla tuzunu almak için üzerilerine su ilave edin. Birkaç kez sularını değiştirerek 2 saat suda bekletin. Süzüp kenara alın. Kıymayı geniş bir tavaya alıp, suyunu salıp yeniden çekene dek kavurun. Üzerine sıvı yağ, tereyağı ve yemeklik doğranmış soğanı ilave edin. Soğanın rengi dönünce lahana ve havuç turşusunu katın. 10 dakika karıştırarak kavurun. Ocaktan alıp kıyılmış maydanoz, pul biber ve karabiber ilave edin. Yuvarlak ve büyük bir fırın tepsisini yağlayın. Yufkalardan birini düz bir zemine serip tam ortadan ikiye bölün. Yarım yufkalardan birinin üzerine hazırladığınız harçtan serpin. Yufkayı düz tarafından içe doğru rulo şeklinde sarın. Rulonun bir ucunu tepsinin ortasına koyup kendi etrafında daire şeklinde sarın. Kalan yarım parçayı da böyle hazırlayın ve tepsideki böreğin etrafına sarın. Diğer 4 adet yufkayı da aynı şekilde hazırlayıp tepsiye yerleştirin. Yumurta sarısı ve sıvı yağı çırpıp böreğin üzerine sürün. Haşhaş tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızaran dek pişirin.
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