Lahmacun Böreği

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Iç malzeme için domates ve soğanı rendeleyin. Biberleri ve maydanozu ince kıyın. Ardından tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp yoğurun ve 30 dakika buzdolabında dinlendirin. 1 adet yufkayı pişirme kağıdı serili dikdörtgen fırın tepsisine kenarları dışarı sarkacak şekilde yerleştirin. Kalan 3 yufkayı elinizle iri parçalar halinde bölün. Sos malzemelerinin tamamını derin bir kapta karıştırın. Her bir yufka parçasının arasına sos sürerek tüm parçaları üst üste yerleştirin. Parçaların tamamı bittikten sonra en alttaki bütün yufkayı içe doğru katlayarak düzgün bir dikdörtgen parça elde edin. En üste kıymalı karışımı her yerine eşit gelecek şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından çıkarıp 5 dakika dinlendirdikten sonra rulo şeklinde sarın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ilave edin ve peynir eriyene kadar fırınlayın. İnce dilimleyerek sıcak servis yapın.