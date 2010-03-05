Lavantalı Donut

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çorba kaşığı kuru maya
2 çay kaşığı toz şeker
3/4 su bardağı süt (ılıklıktan bir adım öte sıcaklıkta)
1 çay kaşığı tuz
1 adet yumurta
1 adet yumurta sarısı
100 gram eritilmiş tereyağı
1 tutam vanilya
1 çorba kaşığı kuru lavanta (havanda dövülmüş) veya lavanta suyu
3-3.5 su bardağı un (azalabilir, artabilir)
Sıvı yağ
Üzerine:
Toz şeker, pudra şekeri ya da reçel
YAPILIŞI
Mayayı, sıcak hale getirdiğiniz süt ve şeker karışımıyla karıştırın. 10 dakika bekletin. Sonra yumurtaları, tereyağını, vanilyayı, lavanta suyunu, unu ve tuzu ilave ederek yumuşak bir hamur haline getirin. Yumuşak dokuda bir hamur elde edene kadar unu eleyerek azar azar ilave edin. Üstü kapalı olarak ılık bir yerde dinlendirin.
Hamur iki misli kabarınca, unlanmış zeminde 2-3 dakika daha yoğurun. 10 eşit parçaya ayırın. Yuvarlak şekiller verin. Tepsiye dizin ve yine kabarıp, iki katı kadar olunca, bol kızgın sıvı yağda kızartın.
Üzerine toz şeker veya pudra şekeri ilave ederek veya reçelle birlikte servis yapın.