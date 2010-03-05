Lavantalı Donut

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mayayı, sıcak hale getirdiğiniz süt ve şeker karışımıyla karıştırın. 10 dakika bekletin. Sonra yumurtaları, tereyağını, vanilyayı, lavanta suyunu, unu ve tuzu ilave ederek yumuşak bir hamur haline getirin. Yumuşak dokuda bir hamur elde edene kadar unu eleyerek azar azar ilave edin. Üstü kapalı olarak ılık bir yerde dinlendirin.

Hamur iki misli kabarınca, unlanmış zeminde 2-3 dakika daha yoğurun. 10 eşit parçaya ayırın. Yuvarlak şekiller verin. Tepsiye dizin ve yine kabarıp, iki katı kadar olunca, bol kızgın sıvı yağda kızartın.

Üzerine toz şeker veya pudra şekeri ilave ederek veya reçelle birlikte servis yapın.

