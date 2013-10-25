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Laz Böreği Tarifi

Doğu Karadeniz'in en sevilen pratik lezzetlerinden laz böreği nasıl yapılır?
Laz Böreği Tarifi
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için: 1 adet yumurta

2 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Aralarına sürmek için:

2-3 çorba kaşığı tereyağı

Muhallebi için: 1 litre süt

5 adet yumurta

1 su bardağı un

Bir tutam karabiber

150 gram tereyağı

1 paket vanilya

Üzerine: 1 adet yumurta sarısı

Şerbeti için:

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

YAPILIŞI

Öncelikle hamur için yumurta, süt, sıvı yağ ve kabartma tozunu yoğurma kabına alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Hamuru 14 eşit bezeye ayırın ve her birini baklava hamuru inceliğinde açın. Orta büyüklükte bir fırın tepsisine, açtığınız 7 adet yufkayı aralarına eritilmiş tereyağı sürerek, kenarlardan taşacak şekilde üst üste yerleştirin. Muhallebi için sütü tencereye alın ve yumurta ekleyip, çırpın. Un ilave edip, çırpmaya devam edin. Karabiber ve tereyağı ekleyip, koyu bir kıvama gelene kadar karıştırın. Tencereyi ocaktan alın ve vanilyayı ekleyin. Ilındıktan sonra tepsideki yufkanın üzerine boşaltın. Kalan 7 adet yufkayı aralarına eritilmiş tereyağı sürerek üst üste tepsiye yerleştirin. Kenarlardan taşan yufkayı üzerine kapatın. Üzerine fırça ile çırpılmış yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Şerbet için toz şeker ve suyu tencerede kaynatın. Ilındıktan sonra tatlının üzerine gezdirin ve dilimleyerek servis yapın.
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