Laz Böreği

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için derin bir kasede un, yumurta, limon suyu ve sıvı yağı yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde etmek için biraz su ekleyin ve yoğurmaya devam edin. Hazırladığınız hamuru yarım saat dinlendirin. Bir oklava yardımıyla açın ve 8 cm genişliğinde uzun şeritler kesin. Muhallebi için süt, toz şeker ve unu bir tencereye alın. Tahta bir kaşıkla karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve yumurtaları teker teker ekleyip, çırpın. Vanilya ve yoğurdu da koyduktan sonra, tahta bir kaşıkla karıştırın. Uzun şeritler halinde kestiğiniz hamurların bir kenarına muhallebiden koyun ve muska şeklinde sarın. Hamur ve muhallebi bitene kadar işleme devam edin. Tatlıları fırın tepsisine dizin ve üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin. Şerbet için toz şeker ve suyu kaynatın. Ilık tatlının, üzerine ılık şerbeti gezdirin. Tatlı, şerbeti çektikten sonra servis yapın.