Lokumlu Poğaça

Sofra Tarifi

Hamur için: 200 gram oda sıcaklığında tereyağı 1 kahve fincanı mısır yağı 2 adet yumurta Yarım limonun suyu 1 kahve fincanı su 1 kahve fincanı pudra şekeri 1 çay kaşığı karbonat Bir tutam tuz Aldığı kadar un İçi için: 500 gram çifte kavrulmuş lokum Üzerine: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Tereyağı, mısır yağı, yumurta, limon suyu, su, pudra şekeri, karbonat ve tuzu yoğurma kabına alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ekleyip, yoğurun. Üzerini nemli bir

bezle örtün ve yarım saat dinlendirin. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde açın. Ortasına ikişer adet lokum koyun ve iki ucu üst üste gelecek şekilde kapatın. Hamur ve lokum bitene kadar işleme devam edin. Poğaçaları fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri pembeleşene kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alın ve üzerine elenmiş pudra şekeri serpin