Lor Peynirli Poğaça

Lor peyniri, beyaz biber, pul biber, kıyılmış dereotu ve fesleğeni karıştırın. Diğer taraftan kabartma tozu ve unu bir kaba eleyip ortasını havuz gibi açın. Yumurtalardan birinin sarısını üzerine sürmek için kenara ayırın. 1 yumurta ve 1 yumurta akını unun ortasına alın. Zeytinyağı, yoğurt ve tuzu ekleyip yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartın. Hamuru avucunuzun içinde daire şeklinde açıp lor peyniri karışımını içine yayın. Yarım daire olacak şekilde kapatıp kenarlarını bastırın. Poğaçaları yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.