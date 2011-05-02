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Lor Peynirli Poğaça

Lor Peynirli Poğaça
  • 30 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Bir buçuk paket kabartma tozu

2 adet yumurta

Çöre kotu



İçi için:

250 gram lor peyniri

Yarım demet dereotu

4-5 dal fesleğen

1 tatlı kaşığı pul biber

Beyaz biber

YAPILIŞI

Lor peyniri, beyaz biber, pul biber, kıyılmış dereotu ve fesleğeni karıştırın. Diğer taraftan kabartma tozu ve unu bir kaba eleyip ortasını havuz gibi açın. Yumurtalardan birinin sarısını üzerine sürmek için kenara ayırın. 1 yumurta ve 1 yumurta akını unun ortasına alın. Zeytinyağı, yoğurt ve tuzu ekleyip yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartın. Hamuru avucunuzun içinde daire şeklinde açıp lor peyniri karışımını içine yayın. Yarım daire olacak şekilde kapatıp kenarlarını bastırın. Poğaçaları yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.

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