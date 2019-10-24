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Lorlu sebze böreği tarifi

Kahvaltıların olmazsa olmazlarından biri olan lor peyniri, iç harç olarak da sevilen lezzetler arasında. Hele de çıtır çıtır olan böreğin içinde olursa. Kolay tarifi ve hafif olmasıyla yapmaktan keyif alacağınız lorlu sebzeli börek tarifi 400 gram lor peyniri
Lorlu sebze böreği tarifi
  • 8 Kişilik
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kandil
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı zeytinyağı



2 adet yumurta



2'şer adet kabak ve patates



1 su bardağı krema (200 ml)



1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri



1 çay kaşığı karabiber, tuz


YAPILIŞI

Lor peynirini bir kaba alıp, zeytinyağı, yumurta, tuz ve karabiberle iyice karıştırın. Kabakları boylamasına dilimleyin. Patateslerin kabuklarını temizleyinve halka şeklinde dilimleyin. Fırın kabını yağlayıp, bir sıra patates dizin. Üzerine lorlu karışımın 4'te birini yayın. Üzerine bir sıra kabak dizip, tekrar lorlu karışımı yayın. Aynı işleme 2 sıra patates ve 2 sıra kabak olacak şekilde devam edin. En üste lorlu karışımı yayıp, krema gezdirin. Fırın kabını önce pişirme kağıdı ile sonra alüminyum folyo ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1 saat pişirin. Sürenin sonunda pişirme kağıdı ve alüminyum folyoyu çıkarıp, böreğin üzerine kaşar peyniri serpin. Yeniden fırına verip, 180 derece fırında kızarana dek pişirin. 10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.

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