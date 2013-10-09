Lorlu Turta Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle oda sıcaklığında margarin, un, yumurta, kabartma tozu ve tuzu ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edene dek yoğurun. Hamuru yuvarlak cam bir kalıba döşeyin. Üzerine yağlı kağıt ya da alüminyum folyo serin. Nohut ya da kuru fasulye serpiştirin. 200 derece fırında, 15 dakika pişirin. Daha sonra alüminyum folyo ve fasulyeleri alıp, turta hafifçe pembeleşene dek fırında tutun. Ayrı bir yerde, üzeri için gerekli malzemeyi hazırlayın. Bunun için loru, ince kıyılmış dereotunu, maydanozu, yumurta, süt ve pul biber ile karıştırın. Arzuya göre tuz ekleyerek, pişen hamurun üzerine yayın. 200 derece ısılı fırının ızgarasında, üzeri kızarana dek tutun.