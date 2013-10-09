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Lorlu Turta Tarifi

Turta sevenlere yeni lezzet lorlu turta tarifi... Damaklarınızı şenlendirecek lorlu turta nasıl yapılır?
Lorlu Turta Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım paket (125 gram)

oda sıcaklığında margarin

1 adet yumurta

Aldığı kadar un

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım paket kabartma tozu

1 su bardağı nohut



Üzerine: 250 gram lor

Yarım demet kıyılmış maydanoz

Yarım demet kıyılmış dereotu

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet yumurta

1 çay bardağı süt

Pul biber


YAPILIŞI

Öncelikle oda sıcaklığında margarin, un, yumurta, kabartma tozu ve tuzu ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edene dek yoğurun. Hamuru yuvarlak cam bir kalıba döşeyin. Üzerine yağlı kağıt ya da alüminyum folyo serin. Nohut ya da kuru fasulye serpiştirin. 200 derece fırında, 15 dakika pişirin. Daha sonra alüminyum folyo ve fasulyeleri alıp, turta hafifçe pembeleşene dek fırında tutun. Ayrı bir yerde, üzeri için gerekli malzemeyi hazırlayın. Bunun için loru, ince kıyılmış dereotunu, maydanozu, yumurta, süt ve pul biber ile karıştırın. Arzuya göre tuz ekleyerek, pişen hamurun üzerine yayın. 200 derece ısılı fırının ızgarasında, üzeri kızarana dek tutun.
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