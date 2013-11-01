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Makarnalı Börek Tarifi

Hem doyursun hem lezzetli olsun diyorsanız makarnalı börek nasıl yapılır? Evde kolayca hazırlayabileceğiniz makarnalı börek tarifi...
Makarnalı Börek Tarifi
  • 8 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım paket kalem kesme makarna

Yeteri kadar su

1 çay kaşığı sıvı yağ

3 adet yumurta

150 gram pastırma

Bir buçuk su bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

Yarım su bardağı süt

2 adet sivri biber

3 adet orta boy domates

2 çorba kaşığı tereyağı

2 adet yufka, tuz

Bulamak için:

1 şişe soda

2 su bardağı galeta unu

YAPILIŞI

MAKARNAYI sıvı yağ ve tuz eklediğiniz suda haşlayıp, süzün. Soğuması için bir kenara alın. Derin bir kase içinde yumurtaları çırpın. Jülyen doğranmış pastırma, rendelenmiş kaşar peyniri ve sütü ilave edip, karıştırın. Kıyılmış biber ve kabukları soyulup küp doğranmış domatesi, tereyağında soteleyin. Pastırmalı ve domatesli karışımı haşlanmış makarnanın içine katıp, karıştırın. Yufkaları dörde bölün ve toplam 8 adet parça elde edin. Bir parça yufkanın ortasına makarnalı harçtan koyun ve bohça yapar gibi sarın.
Önce sodaya sonra galeta ununa bulayıp, fırın tepsisine koyun. Diğer yufkalar ve makarnalı iç harç bitene kadar aynı işleme devam edin. Kalan sodayı tepsinin dibine, böreklerin üzerine gelmeyecek
şekilde dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

PÜF NOKTASI

Böreği, tepsi böreği veya tek parça olarak dilediğiniz şekilde de hazırlayabilirsiniz.
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