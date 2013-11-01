Makarnalı Börek Tarifi

Önce sodaya sonra galeta ununa bulayıp, fırın tepsisine koyun. Diğer yufkalar ve makarnalı iç harç bitene kadar aynı işleme devam edin. Kalan sodayı tepsinin dibine, böreklerin üzerine gelmeyecek

şekilde dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

MAKARNAYI sıvı yağ ve tuz eklediğiniz suda haşlayıp, süzün. Soğuması için bir kenara alın. Derin bir kase içinde yumurtaları çırpın. Jülyen doğranmış pastırma, rendelenmiş kaşar peyniri ve sütü ilave edip, karıştırın. Kıyılmış biber ve kabukları soyulup küp doğranmış domatesi, tereyağında soteleyin. Pastırmalı ve domatesli karışımı haşlanmış makarnanın içine katıp, karıştırın. Yufkaları dörde bölün ve toplam 8 adet parça elde edin. Bir parça yufkanın ortasına makarnalı harçtan koyun ve bohça yapar gibi sarın.