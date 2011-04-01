Mantarlı Kruvasan

İç harcı hazırlamak için, tereyağını eritip yemeklik doğramış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine doğranmış mantarları ve ince kıyılmış sivri biberi ilave edin. 10 dakika kavurduktan sonra unu ekleyin. 5 dakika sonra da süt ve suyu ilave edin. Tuzunu ve biberini ekledikten sonra 5 dakika daha pişirip altını kapatın. Rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırdıktan sonra harcı kenara alın. Hamuru hazırlamak için, unu geniş bir kaba alıp ortasını havuz gibi açın. Yumurta, zeytinyağı, kabartma tozu ve tuz ekleyin. Azar azar suyunu da ekleyerek yoğurun. Hamuru bir kaba alıp üzerini streç filmle kapattıktan sonra buzdolabında 20 dakika dinlendirin. Daha sonra hamuru iki eşit parçaya bölün. Her parçayı 25-30 cm çapında açın. 1 çorba kaşığı tereyağını eritip açtığınız hamurların üzerine sürün. Daha sonra 3 parmak genişliğinde olacak şekilde boydan boya şeritler halinde kesin. Kestiğiniz şeritleri rulo halinde yuvarlayıp üzerine hafifçe bastırın ve yeniden kahve tabağı büyüklüğünde açın. Hazırladığınız harcı içine koyup kapatın ve şekillendirin. Üzerine çırpılmış yumurta sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirip servis yapın.