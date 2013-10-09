DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Maydanozlu Kesecikler Tarifi

Maydanozlu Kesecikler Tarifi

Çıtır çıtır maydanozlu kesecikler nasıl yapılır?
Maydanozlu Kesecikler Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet yufka

250 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

1 çay bardağı su

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Maydanoz sapı



Kızartmak için: Sıvı yağ


YAPILIŞI

Öncelikle bir kasede rendelenmiş beyaz peynir ve ince kıyılmış yarım demet maydanozu karıştırın. Yufkalardan birini düz bir zemine serin. Su ve sıvı yağı karıştırın. Bu karışımdan birkaç kaşık yufkanın üzerine sürün. Üzerine bir yufka daha serin. Yuvarlak bir kalıp veya bir su bardağının ağız kısmıyla yuvarlaklar çıkarın. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Ortalarına peynirli karışımdan koyun. Kese şekli verecek şekilde kenarlarını büzdürün. Maydanoz saplarıyla bağlayın. Kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi
Domateslı Soğanlı Ekmek Tarifi
Domateslı Soğanlı Ekmek Tarifi
Rulo Ekmek Tarifi
Rulo Ekmek Tarifi
Peynirli Tepsi Böreği Tarifi
Peynirli Tepsi Böreği Tarifi
Kabaklı Börek
Kabaklı Börek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN