Maydanozlu Kesecikler Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle bir kasede rendelenmiş beyaz peynir ve ince kıyılmış yarım demet maydanozu karıştırın. Yufkalardan birini düz bir zemine serin. Su ve sıvı yağı karıştırın. Bu karışımdan birkaç kaşık yufkanın üzerine sürün. Üzerine bir yufka daha serin. Yuvarlak bir kalıp veya bir su bardağının ağız kısmıyla yuvarlaklar çıkarın. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Ortalarına peynirli karışımdan koyun. Kese şekli verecek şekilde kenarlarını büzdürün. Maydanoz saplarıyla bağlayın. Kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Sıcak olarak servis yapın.