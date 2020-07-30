Medrese böreği

Tereyağını tavada eritin ve içinden 2 yemek kaşığı kadarını ayırın. Yağın içine kıyılmış mantar ekleyip sotelemeye başlayın. Mantar hafifçe suyunu salınca kıyılmış ıspanak ve tuz ekleyin. Suyunu çekene kadar sotelemeye devam edin. En son küçük küp doğranmış sucuk ekleyip 2-3 dakika pişirin ve ocaktan alın. Soğuduğunda rendelenmiş peynir ilave edin. Yufkaları düz bir zemine serip ortadan ikiye kesin. Yarım yufkaların her birini dört parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Şeritlerin uç kısımlarına iç malzemeden yerleştirip muska şeklinde sarın. Pişirme kağıdı serili bir tepsiye birbirlerine değmeyecek şekilde dizip 3-4 saat derin dondurucuda bekletin. Ardından derin dondurucudan çıkarıp ayırdığınız tereyağını bir fırça yardımıyla üzerlerine sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzerleri kızarana kadar pişirip sıcak servis yapın.