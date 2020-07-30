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Sofra Börekler-Çörekler ve Poğaçalar Medrese böreği

Medrese böreği

Sofralarınıza lezzet katacak nefis bir börek tarifi...
Medrese böreği
  • 8 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yufka



125 gram sadeyağ veya tereyağı



400 gram ıspanak



400 gram mantar



200 gram sucuk



100 gram rendelenmiş beyaz peynir, tuz


YAPILIŞI

Tereyağını tavada eritin ve içinden 2 yemek kaşığı kadarını ayırın. Yağın içine kıyılmış mantar ekleyip sotelemeye başlayın. Mantar hafifçe suyunu salınca kıyılmış ıspanak ve tuz ekleyin. Suyunu çekene kadar sotelemeye devam edin. En son küçük küp doğranmış sucuk ekleyip 2-3 dakika pişirin ve ocaktan alın. Soğuduğunda rendelenmiş peynir ilave edin. Yufkaları düz bir zemine serip ortadan ikiye kesin. Yarım yufkaların her birini dört parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Şeritlerin uç kısımlarına iç malzemeden yerleştirip muska şeklinde sarın. Pişirme kağıdı serili bir tepsiye birbirlerine değmeyecek şekilde dizip 3-4 saat derin dondurucuda bekletin. Ardından derin dondurucudan çıkarıp ayırdığınız tereyağını bir fırça yardımıyla üzerlerine sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzerleri kızarana kadar pişirip sıcak servis yapın.

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