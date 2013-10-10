Midye Poğaça

Sofra Tarifi
MALZEMELER
İki buçuk su bardağı un
1 çay bardağı margarin
1 çorba kaşığı limon suyu
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
1 çay bardağı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 adet yumurtanın sarısı
Tuz
İçi için: 100 gram ezilmiş beyaz peynir
Yarım demet kıyılmış maydanoz
YAPILIŞI
Unu eledikten sonra ortasını açın. Eritilmiş margarin, limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, yoğurt, kabartma tozu, toz şeker ve tuzu una ekleyin. İyice yoğurarak, ele yapışmayacak bir hamur elde edin. 30 dakika dinlendirin. Hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizle açın. Peynir ve maydanozu karıştırın. Hamurun bir kenarına iç harçtan koyun ve yarım ay şeklinde kapatın. Hamur ve iç harç
bitene kadar işleme devam edin. Poğaçaları, ters çevirdiğiniz süzgecin ya da rendenin üstüne bastırıp, tepsiye dizin. Yumurta sarısını poğaçaların üzerine sürün. 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.