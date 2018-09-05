Milföy Pizza

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını oda sıcaklığında bekletip yumuşamalarını sağlayın. Daha sonra bir fırın tepsisine serdiğiniz pişirme kağıdının üzerine alın. 2 parça halinde olan milföyleri yan yana koyup aralarını çatalla bastırarak birleştirin. Bıçağın ucu ile kenarlardan 1 cm boşluk bırakarak ince bir çizgi çizin. Çizgiyi bütün kenarlarda birleştirip dikdörtgen elde edin. Çizginin içinde kalan dikdörtgen alandaki hamurun kabarmaması için sık olacak şekilde çatalla delin. Bir fırça yardımı ile domates sosunu dikdörtgenin içine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kenarları kabarana kadar 8-10 dakika pişirin. İnce dilimlenmiş mozzarella peyniri, ortadan ikiye kesilmiş kiraz domates ve sucuğu üzerine yerleştirin. En son üzerine mısırları serpiştirin. Yumurta sarısını bir fırça yardımıyla kenarlarına sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında kenarları kızarana kadar pişirin. Üzerine taze kekik serpiştirerek sıcak servis yapın.