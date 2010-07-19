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Milföy Yuvaları

Milföy Yuvaları
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

20 adet milföy hamuru

2 adet yumurta

Yarım kg süt,

3.5 çorba kaşığı irmik

10 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı tereyağı



Çikolatalı sos için:

2 adet 80 gramlık bitter çikolata

1 paket krema

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilya

YAPILIŞI

Isıya dayanıklı küçük fırın kaplarını tereyağı ile yağlayın. İçlerine bir adet milföy yerleştirip, diplerini çukurlaştırın. İkinci milföy yaprağını köşeleri üst üste gelmeyecek şekilde birinci milföy yaprağının üzerine yerleştirin. Tüm milföyleri aynı şekilde hazırlayın. Kenarlarına bir adet yumurta sarısını sürüp önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerileri kızarana dek pişirin. Ayrı bir tencerede süt, irmik, toz şeker, bir adet yumurta ve tereyağını koyulaşana dek pişirip ılınmaya bırakın. Sık sık karıştırarak kaymak tutmasını önleyin. Çikolatalı sosu yapmak için, çikolatayı benmari usulü eritin. Eridiğinde krema, tereyağı, pudra şekeri ve vanilyayı ekleyerek 5 dakika karıştırın. Pişen milföyleri fırından aldıktan sonra ortalarına sütlü irmik karışımını yerleştirin. Sıcak çikolata sosu ile ılık şekilde servis yapın.
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