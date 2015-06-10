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Milföyde Patates Halkası Tarifi

Milföyün en lezzeti hallerinden milföyde patates halkası nasıl yapılır? Pratik milföyde patates halkası tarifi...
Milföyde Patates Halkası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet patates

5 adet milföy hamuru

2 adet yumurta

100 gram beyaz peynir

3 çorba kaşığı sıvı yağ

3-4 dal maydanoz

1 su bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

1 çorba kaşığı su

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

PATATESLERİ iyice yumuşayana dek haşlayın. Ilındıktan sonra kabuklarını soyup, ezin. Üzerine 1 adet yumurta, 1 adet yumurta akı, ufalanmış beyaz peynir, sıvı yağ, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Milföy hamurlarını yumuşayana dek oda sıcaklığında bekletin. Düz bir zemine streç film serin. Üzerine milföy hamurlarını uç kısımları hafifçe üst üste gelecek şekilde yerleştirin ve un serpin. Hamuru merdane yardımıyla genişliği 15 cm olacak şekilde açın. Patatesli harcı, hamurun üzerine boydan boya yayın. Streç film yardımıyla hamuru rulo yapın. Uzun rulonun uç kısmını yuvarlak bir tepsinin ortasına koyup, kendi etrafında döndürerek tepsiye yerleştirin. Eğer milföy hamurları çok fazla yumuşamışsa, tepsiyi 10-15 dakika buzdolabında bekletin. Daha sonra böreğin üzerine 3 parmak arayla, tam olarak ayırmadan, kesikler atın. Kalan yumurta sarısını bir çorba kaşığı suyla çırpın ve böreğe sürün. Rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. Sıcak servis yapın.

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