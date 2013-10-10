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Milföylü Yufka Böreği Tarifi

Milföyün en pratik lezzetlerinden milföylü yufka böreği tarif... Milföylü yufka böreği nasıl yapılır?
Milföylü Yufka Böreği Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

24 adet milföy hamuru

Bir buçuk adet yufka

3 adet yumurta

1 şişe maden suyu

1 çay bardağı fındıkyağı

2 çorba kaşığı fındıkyağı



İçi için:

500 gram kıyma

5 adet büyük boy soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı çekilmiş ceviz

Yarım demet maydanoz

Tuz

Karabiber

Pulbiber

YAPILIŞI

Öncelikle içi için piyazlık doğranmış soğanı tereyağında soteleyin. Soğan iyice yumuşadıktan sonra kıymayı katın ve kavurmaya devam edin. Ceviz, maydanoz, tuz ve karabiber ekleyin. Bir kez karıştırdıktan sonra ocaktan alıp, soğumaya bırakın. 2 çorba kaşığı fındık yağı ile fırın tepsisini yağlayın ve 4 adet milföy hamurunu uçları üst üste gelecek şekilde yan yana dizin. Toplam 12 adet milföy hamuru olana kadar 2 sıra daha aynı şekilde hamurları yan yana dizmeye devam edin. Yufkayı erişte şeklinde kesin ve milföylerin üzerine yayın. Kıymalı iç harcı hamurun her tarafını kaplayacak biçimde yayın. 2 adet yumurta, maden suyu ve 1 çay bardağı fındık yağını bir kapta çırpıp, iç harcın üzerine dökün. Kalan 12 adet milföy hamurunu da uçları üst üste gelecek şekilde, yan yana 4 adetten, 3 sıra halinde üzerine dizin. Kalan 1 adet yumurtayı üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin ve üçgen dilimleyerek, sıcak olarak servis yapın.
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