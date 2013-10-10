Milföylü Yufka Böreği Tarifi

Öncelikle içi için piyazlık doğranmış soğanı tereyağında soteleyin. Soğan iyice yumuşadıktan sonra kıymayı katın ve kavurmaya devam edin. Ceviz, maydanoz, tuz ve karabiber ekleyin. Bir kez karıştırdıktan sonra ocaktan alıp, soğumaya bırakın. 2 çorba kaşığı fındık yağı ile fırın tepsisini yağlayın ve 4 adet milföy hamurunu uçları üst üste gelecek şekilde yan yana dizin. Toplam 12 adet milföy hamuru olana kadar 2 sıra daha aynı şekilde hamurları yan yana dizmeye devam edin. Yufkayı erişte şeklinde kesin ve milföylerin üzerine yayın. Kıymalı iç harcı hamurun her tarafını kaplayacak biçimde yayın. 2 adet yumurta, maden suyu ve 1 çay bardağı fındık yağını bir kapta çırpıp, iç harcın üzerine dökün. Kalan 12 adet milföy hamurunu da uçları üst üste gelecek şekilde, yan yana 4 adetten, 3 sıra halinde üzerine dizin. Kalan 1 adet yumurtayı üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin ve üçgen dilimleyerek, sıcak olarak servis yapın.