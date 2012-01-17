DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Minik Poğaçalar

Minik Poğaçalar

Minik Poğaçalar
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Üye Tarifi

MALZEMELER

1,5 su bardağı süt

2 çorba kaşığı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket yaş maya

1 yumurta (sarısı üzerine)

Tuz

Alabildiği kadar un

Sosis

Maydanoz

YAPILIŞI

Ilık şekerli süt içerisinde maya eritilir. Sonra tüm sıvı malzemeler katılır, daha sonra un ilave edilir ve ele yapışmayacak şekilde bir hamur elde edilir. Hamur streç film ile sarılarak 30 dakika kadar bekletilir ve tekrar yoğurulur. Daha sonra avucumuzun içerisinde şekil verilerek iç malzemesi konulur dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz ben sosis kullandım. Daha sonra poğaçalarımız maydanoza bulanır ve üzerine yumurta sarısı sürülür. Fırın tepsisinde yaklaşık 2 misli büyüyecek kadar mayalandırılır ve 175 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirilir sonrada afiyetle yenilir.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Cevizli Kete
Cevizli Kete
Büzgülü Göz Börek
Büzgülü Göz Börek
Kıymalı Börek
Kıymalı Börek
Peynirli ve Otlu Börek
Peynirli ve Otlu Börek
Patlıcanlı Börek
Patlıcanlı Börek
Kabaklı ve Patatesli Börek
Kabaklı ve Patatesli Börek
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Pastırmalı ve Kaşarlı Börek
Ev yapımı Ramazan pidesi
Ev yapımı Ramazan pidesi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN