Minik Poğaçalar

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YAPILIŞI

Ilık şekerli süt içerisinde maya eritilir. Sonra tüm sıvı malzemeler katılır, daha sonra un ilave edilir ve ele yapışmayacak şekilde bir hamur elde edilir. Hamur streç film ile sarılarak 30 dakika kadar bekletilir ve tekrar yoğurulur. Daha sonra avucumuzun içerisinde şekil verilerek iç malzemesi konulur dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz ben sosis kullandım. Daha sonra poğaçalarımız maydanoza bulanır ve üzerine yumurta sarısı sürülür. Fırın tepsisinde yaklaşık 2 misli büyüyecek kadar mayalandırılır ve 175 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirilir sonrada afiyetle yenilir.