Naneli Poğaça

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet yumurta
1 kahve fincanı yoğurt
1'er kahve fincanı tereyağı ve sıvı yağ
1 çay bardağı rendelenmiş beyaz peynir
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 paket kabartma tozu
3 su bardağı un
YAPILIŞI
Yumurtalardan birinin sarısını poğaçaların üzerine sürmek için ayırın. Yumurtanın akını ve diğer yumurtayı bir kabın içinde çırpın. Üzerine yoğurt, eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, rendelenmiş peynir, tuz ve naneyi ekleyip karıştırın. Karışıma un ve kabartma tozunu ekleyip iyice yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yağlanmış fırın tepsisine dizin. Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin.