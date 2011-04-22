Naneli Poğaça

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtalardan birinin sarısını poğaçaların üzerine sürmek için ayırın. Yumurtanın akını ve diğer yumurtayı bir kabın içinde çırpın. Üzerine yoğurt, eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, rendelenmiş peynir, tuz ve naneyi ekleyip karıştırın. Karışıma un ve kabartma tozunu ekleyip iyice yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yağlanmış fırın tepsisine dizin. Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin.