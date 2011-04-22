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Naneli Poğaça

Naneli Poğaça
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 kahve fincanı yoğurt

1'er kahve fincanı tereyağı ve sıvı yağ

1 çay bardağı rendelenmiş beyaz peynir

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

YAPILIŞI

Yumurtalardan birinin sarısını poğaçaların üzerine sürmek için ayırın. Yumurtanın akını ve diğer yumurtayı bir kabın içinde çırpın. Üzerine yoğurt, eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, rendelenmiş peynir, tuz ve naneyi ekleyip karıştırın. Karışıma un ve kabartma tozunu ekleyip iyice yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yağlanmış fırın tepsisine dizin. Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin.
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