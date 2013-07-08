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Neşeli Donatlar (Doughnut)

Neşeli Donatlar (Doughnut)
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

1 ½ Su Bardağı Buğday Unu (ekmek için orta kuvvette)* (150g)

2 Su Bardağı Kek Unu (veya düşük kuvvette un)(200g)

1 Paket Pakmaya Instant Kuru Hamur Mayası

1 Su Bardağı Süt (200ml)

1 Yemek Kaşığı Tereyağı (18g)

1 Yumurta

2 Yemek Kaşığı Esmer Şeker (rondoda inceltilmiş)

2 Çay Kaşığı Tarçın

1 Çay Kaşığı Tuz

1 Limonun Suyu

Dolgu Kreması için:

Pakmaya Bitter Çikolatalı Puding ile Kolay Krema

1 Paket Pakmaya Bitter Çikolatalı Puding

2 Su Bardağı Süt (400ml)

1 Paket Pakmaya Krem Şanti

Pakmaya Mısır Nişastası ile Pastacı Kreması (tarifi kitapçığın arkasında bulabilirsiniz)

1 Su Bardağı Çilek Marmeladı

Üzeri için:

Pakmaya Pudra Şekeri

Pakmaya Çikolatalı Sos

Pakmaya Puding Çeşitleri**

Kızartmak için:

Ay çiçek Yağı (1lt)

YAPILIŞI

1. Bir karıştırma kabına unları eleyerek aktarın. Üzerine Pakmaya Instant Kuru Hamur Maya'sını ekleyin.
2. Bir sos tenceresinde süt ve tereyağını karıştırarak tereyağı eriyene dek ısıtın. Ateşten alınca içerisine yumurtayı da ilave edip çırpma teli yardımıyla çırpın.
3. Un karışımının ortasını açıp, yumurtalı karışımı ilave edin. Üzerine tuz ve tarçını da ilave ederek 10-15 dakika yoğurun.
4. Hazırladığınız hamuru, pişirme kağıdı tepsiye, aralarında
3- 4cm boşluk bırakacak şekilde, cevizden biraz büyük toplar halinde dizin.
5. Üzerini film ile kapatarak, mayalanması için, oda sıcaklığında
45 dakika-1 saat bekletin.
6. Derin bir tencerede ay çiçek yağını kızdırın ve hamurları kızartın.
7. Hamurları çıkarttıkça önce esmer şeker ve tarçına batırın, ardından havlu peçete üzerinde soğumaya bırakın.
8. Pakmaya Vanilyalı Puding'i, 2 su bardağı süt ile pişirin ve ılıtın.
9. Pudingi, Pakmaya Krem Şanti ile çırparak kolay puding kremasını hazırlayın.
10. Sıkma torbası ve sıkma uçları yardımıyla, donatların yan taraflarından içerilerine sıkarak dolgu kremasını içlerine doldurun.
11. Dilerseniz donatların bir kısmının içlerine çilek reçeli doldurun.
12. Pakmaya Puding çeşitlerini, ikişer su bardağı süt (400ml) ile pişirdiğinizde, donatları içine batırarak dondurabilir, sonrasında renkli şekerlemelere batırarak neşeli, renkli ve farklı lezzetler elde edebilirsiniz.
13. Üzerlerine Pakmaya Pudra Şekeri serpiştirerek servis edin.
14. Dilerseniz Pakmaya Çikolatalı Sos ile süsleyerek çikolata keyfini arttırabilirsiniz.
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