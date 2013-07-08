Neşeli Donatlar (Doughnut)

Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:



1 ½ Su Bardağı Buğday Unu (ekmek için orta kuvvette)* (150g)



2 Su Bardağı Kek Unu (veya düşük kuvvette un)(200g)



1 Paket Pakmaya Instant Kuru Hamur Mayası



1 Su Bardağı Süt (200ml)



1 Yemek Kaşığı Tereyağı (18g)



1 Yumurta



2 Yemek Kaşığı Esmer Şeker (rondoda inceltilmiş)



2 Çay Kaşığı Tarçın



1 Çay Kaşığı Tuz



1 Limonun Suyu



Dolgu Kreması için:



Pakmaya Bitter Çikolatalı Puding ile Kolay Krema



1 Paket Pakmaya Bitter Çikolatalı Puding



2 Su Bardağı Süt (400ml)



1 Paket Pakmaya Krem Şanti



Pakmaya Mısır Nişastası ile Pastacı Kreması (tarifi kitapçığın arkasında bulabilirsiniz)



1 Su Bardağı Çilek Marmeladı



Üzeri için:



Pakmaya Pudra Şekeri



Pakmaya Çikolatalı Sos



Pakmaya Puding Çeşitleri**



Kızartmak için:



Ay çiçek Yağı (1lt)