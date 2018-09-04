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Nohut Unlu Bezelyeli Falafel

Nohut Unlu Bezelyeli Falafel
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı nohut unu

100 gram bezelye

3 dal kıyılmış kişniş

2 çorba kaşığı tahin

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 diş dövülmüş sarımsak

1 adet limonun suyu

1/2 çay kaşığı tuz



ÜZERİ İÇİN: 50 gram susam

YAPILIŞI

Bezelyeyi tencereye alıp, üzerini bir parmak geçecek kadar su ve tuz ilave ederek bir taşım kaynatın. Suyunu süzüp blender veya çatal yardımıyla püre yapmadan ezin. Üzerine kalan malzemeyi ilave edip elinizle iyice karıştırın. Karışımdan bezeler koparıp avucunuzun içinde yuvarlayın ve üzerilerine hafifçe bastırıp yassılaştırın. Susamı yapışmaz yüzeyli tavada rengi dönene dek kavurun. Falafelleri susama bulayıp servis yapın.
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