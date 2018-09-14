Nohutlu Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Haşlanmış nohudu çatalla iyice ezin. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyip karıştırın. Daha sonra 4 eşit parça olacak şekilde ayırın. 1 adet yufkayı düz bir zemine serip yarısına bir fırça yardımıyla zeytinyağı sürün. Üzerine nohut ezmesinin ¼'ünü yayın. Harcın bulunduğu kısımdan başlayarak yufkayı rulo şeklinde sarın. Bir ucunu sabit tutup diğer ucunu etrafında sararak gül şekli verin. İçine pişirme kağıdı serdiğiniz tepsinin ortasına yerleştirin. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp birbirinin etrafına dolayarak tepsiye yerleştirin. Yoğurt ve kalan zeytinyağını karıştırıp böreğin üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra ızgara teli üzerinde soğutup servis yapın.