Nohutlu Muska Börek Tarifi

Nohudu haşlayıp, kabuklarını soyun. Yemeklik doğradığınız soğanı, margarinde soteledikten sonra, soyulmuş nohutları ekleyin. İçine ince kıyılmış sarımsak, kimyon, karabiber ve tuzu ekleyin. 3-4 dakika çevirdikten sonra ateşi kapatıp, kıyılmış maydanozu ekleyin ve karıştırın. Yufkaları üst üste koyarak 3-4 parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Hazırladığınız iç malzemesinden, şeritlerin ucuna 2 tatlı kaşığı kadar koyun. Muska şeklinde sarın. Yufkanın ucuna biraz su sürerek kapatın. Börekleri bol ay çiçek yağında kızartıp, sıcak servis yapın.