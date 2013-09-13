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Nohutlu Muska Börek Tarifi

Doyurucu ve lezzetli nohutlu muska börek nasıl yapılır?
Nohutlu Muska Börek Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yufka

2 su bardağı nohut

1 adet soğan

1 çorba kaşığı margarin

2 çay kaşığı tuz

Birer çay kaşığı kimyon ve karabiber

2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Kızartmak için:

Ay çiçek yağı

YAPILIŞI

Nohudu haşlayıp, kabuklarını soyun. Yemeklik doğradığınız soğanı, margarinde soteledikten sonra, soyulmuş nohutları ekleyin. İçine ince kıyılmış sarımsak, kimyon, karabiber ve tuzu ekleyin. 3-4 dakika çevirdikten sonra ateşi kapatıp, kıyılmış maydanozu ekleyin ve karıştırın. Yufkaları üst üste koyarak 3-4 parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Hazırladığınız iç malzemesinden, şeritlerin ucuna 2 tatlı kaşığı kadar koyun. Muska şeklinde sarın. Yufkanın ucuna biraz su sürerek kapatın. Börekleri bol ay çiçek yağında kızartıp, sıcak servis yapın.
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