Nohutlu Paket Böreği

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Akşamdan ıslatılan nohudu haşlayın. Blender yardımıyla nohudu biraz inceltin. Üzerine dövülmüş cevizi ilave edin. 3 kaşık sıvı yağda, küp doğranmış soğanı pembeleştirin. Üzerine nohutlu cevizi, ince kıyılmış maydanozu, tuzu ve karabiberi ilave edip, bir-iki kez çevirerek karıştırın ve ateşten alın. Bir yufkayı 16 eşit üçgen parça oluşacak şekilde kesin (sigara böreği keser gibi). Aynı işlemi diğer yufkalara da uygulayın. 1 çay bardağı sıvı yağ ve sütü çırpıp, yufkaların üzerilerine sürün. Her üçgen parçanın geniş kenarına nohutlu iç malzemeyi pay ederek koyun. Yufkaların kenarlarını hafifçe içe doğru çevirin. Rulo yaparak sarın. Ruloları yağlanmış fırın kabına dizip, üzerilerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp, arzunuza göre mavi haşhaş tohumu veya çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında, böreğin altı üstü kızarana dek pişirin. Sıcak veya ılık servis yapın.