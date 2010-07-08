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Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Nokul

Nokul

Nokul
  • 25 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

1 paket yaş maya (21 gramlık)

1 su bardağı ılık su

Yarım paket margarin

Yarım su bardağı sıvı yağ

4 su bardağı un

Bir tutam tuz



İç harç için: 250 gram ceviz içi

250 gram kuru üzüm

1 su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı tarçın



Üzerine: 1 adet yumurtanın sarısı

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Öncelikle dövülmüş ceviz içi, kuru üzüm, toz şeker ve tarçını karıştırıp, iç harcı hazırlayın. Hamur için ılık sütü derin bir kabın içine alın. İçine yaş mayayı koyun ve ezin. Ilık suyu ekleyip, karıştırın. Başka bir kapta eritilmiş margarin, sıvı yağ, un ve bir tutam tuzu karıştırın. Sütlü mayalı karışımı ilave edin ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve yarım saat dinlendirin. Hamuru 3 eşit parçaya ayırın. Her bir hamuru yufka hamurundan biraz daha kalın olacak şekilde
açın. Hazırladığınız iç harcı yufkaların her tarafına eşit olacak şekilde serpin ve kıvırarak rulo haline getirin. Hazırladığınız ruloları 10'ar cm aralıklarla tam kesmemek şartıyla verev olarak kesin ve yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.
Soğuyunca dilimlere ayırıp, üzerilerine pudra şekeri serpin ve servis yapın.

PÜF NOKTASI

Yaş maya yerine 1 çorba kaşığı kuru maya da katabilirsiniz. İsterseniz tozşeker miktarını artırabilirsiniz.
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