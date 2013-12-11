Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Toz mayayı ve toz şekeri, ılık süt içinde karıştırın. 10 dakika bekletip mayanın ılık sütün içinde erimesini sağlayın. 3 çay bardağı unu derin bir kabın içine eleyin. Ortasını havuz gibi açın. İçine mayalı sütü, yağı ve tuzu ekleyip yoğurun. Kalan unu ekleyip orta sertlikte bir hamur elde edin. Hamurun üzerini nemli bir bez ile örtün. Ilık ortamda mayalanıp en az 2 misli kabarana kadar, yaklaşık 2 saat bekletin. Hamur beklerken iç malzemelerini çukur bir kaba alıp harmanlayın. Mayalanmış hamuru yumurta büyüklüğünde bezelere ayırın. Bir bezeyi unlanmış düz bir zeminde ince yufka şeklinde açıp ikiye bölün. Yufkanın üzerine hazırladığınız harçtan birkaç kaşık serpin ve yufkayı rulo yapın. Ruloyu 2-3 parmak genişliğinde parçalara kesip yağlanmış tepsiye dizin. Aynı işlemi diğer yarım yufkaya ve kalan diğer hamur bezelerine uygulayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.