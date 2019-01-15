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Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Omaç

Omaç

Omaç
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

3 çorba kaşığı tereyağı

2 adet yufka veya lavaş

Tuz, karabiber



Üzeri için : Kıyılmış maydanoz ve kırmızı biber

YAPILIŞI

TereyağınıI bir tavaya alın. Eriyen tereyağına elinizle parçalara ayırdığınız yufkaları atıp rengi değişene kadar kavurun. Üzerine çırpılmış yumurta, tuz ve karabiber ekleyip hızlıca karıştırın. Yumurta piştikten sonra ocaktan alıp üzerini ince kıyılmış maydanoz ve kırmızı biberle süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Sivas, Yozgat ve Çorum illerinde yapılan omaç; oğmaç, homaç olarak da adlandırılır. Sevilen bir kahvaltı yemeği olan omaç orijinal hali ile sac yufkası kullanılarak hazırlanır.
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