Sofra Tarifi

MALZEMELER 4 adet yumurta



3 çorba kaşığı tereyağı



2 adet yufka veya lavaş



Tuz, karabiber







Üzeri için : Kıyılmış maydanoz ve kırmızı biber

YAPILIŞI TereyağınıI bir tavaya alın. Eriyen tereyağına elinizle parçalara ayırdığınız yufkaları atıp rengi değişene kadar kavurun. Üzerine çırpılmış yumurta, tuz ve karabiber ekleyip hızlıca karıştırın. Yumurta piştikten sonra ocaktan alıp üzerini ince kıyılmış maydanoz ve kırmızı biberle süsleyerek servis yapın.