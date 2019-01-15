Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet yumurta
3 çorba kaşığı tereyağı
2 adet yufka veya lavaş
Tuz, karabiber
Üzeri için : Kıyılmış maydanoz ve kırmızı biber
YAPILIŞI
TereyağınıI bir tavaya alın. Eriyen tereyağına elinizle parçalara ayırdığınız yufkaları atıp rengi değişene kadar kavurun. Üzerine çırpılmış yumurta, tuz ve karabiber ekleyip hızlıca karıştırın. Yumurta piştikten sonra ocaktan alıp üzerini ince kıyılmış maydanoz ve kırmızı biberle süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Sivas, Yozgat ve Çorum illerinde yapılan omaç; oğmaç, homaç olarak da adlandırılır. Sevilen bir kahvaltı yemeği olan omaç orijinal hali ile sac yufkası kullanılarak hazırlanır.