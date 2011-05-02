Örgü Poğaça

Bir kapta 2 su bardağı un, yoğurt, oda sıcaklığında bekletilmiş margarin, sıvı yağ, yumurtanın akı (sarısını ayırın), kabartma tozu ve tuzu, yumuşak bir hamur elde edene dek yoğurun. Hamurdan parçalar koparın. Merdane yardımıyla çay fincanı tabağı büyüklüğünde oval açın. Ortasında boşluk bırakıp, kenarlardan eşit aralıklarla verev şeklinde, dışa doğru derin çentikler atın. Kesilen parçaların kenarlarından tutup ortasına doğru uçlarını birleştirin ve örgü olacak şekilde birleştirmeye devam edin. Hamurü bitirene dek aynı işlemi yapın. Örgülerin üzerine ayırdığınız yumurta sarısını fırça yardımıyla sürün ve tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirip, servis yapın.