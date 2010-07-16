Örgü börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Üç adet yufkayı dörde bölün ve 12 parça elde edin. Her birinin kenarını su ile ıslatın. 4 parçanın üzerine rendelenip sote edilmiş ve biraz beyaz peynir katılmış havuç katın. Sıkı bir şekilde sigara böreği gibi sarın. Kalan 4 parçanın üzerine de ince kıyılmış ve beyaz peynir katılmış ıspanak koyup sarın. Son olarak artan 4 parçanın üzerine de robottan geçirilmiş sucuk koyup sarın. İçinde farklı malzemeler bulunun 3 parçayı saç örgüsü gibi sarın. Kalan yufkalara da aynı işlemi uygulayın. Üzerine yumurta sarısı ve sıvıyağ karışımı sürüp, 170 derece fırında pişirin.