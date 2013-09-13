Örgülü Çörek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram margarin
1 su bardağı yoğurt
1 çay kaşığı karbonat
Bir tutam tuz
1 adet yumurta
Bir tutam toz şeker
Aldığı kadar un
İçine:
4 adet patates
1 adet soğan
50 gram margarin
2 çorba kaşığı salça
Tuz, karabiber
Nane
Üzerine:
1 adet yumurta
Çörek otu
YAPILIŞI
Öncelikle patatesli harcı hazırlayın. Patatesleri haşlayıp rendeleyin. Yemeklik doğranmış soğanla birlikte margarinde kavurun. Salçayı, baharat ve tuzu ekleyin. Tencerenin altını kapatıp, patatesli harcı soğumaya bırakın. Bu arada hamuru hazırlayın. Bunun için oda sıcaklığında margarin, yoğurt, karbonat, tuz, toz şeker, yumurta ve aldığı kadar unu yoğurun. Hamuru 10 dakika dinlendirin. Ardından, hamurdan ceviz iriliğinde 20 parça koparıp, çay tabağı büyüklüğünde oval olarak açın. Kenarlarını bıçakla çizikler atarak kesin (kesikler hamurdan kopmamalı). Hazırladığınız patatesli harçtan üzerine koyun. Kesilen kenarları yukarıdan başlayarak örün. Bütün hamurları bu şekilde hazırlayın. 1 adet yumurta sarısını üzerilerine sürün. Çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin.