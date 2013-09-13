Örgülü Çörek

Öncelikle patatesli harcı hazırlayın. Patatesleri haşlayıp rendeleyin. Yemeklik doğranmış soğanla birlikte margarinde kavurun. Salçayı, baharat ve tuzu ekleyin. Tencerenin altını kapatıp, patatesli harcı soğumaya bırakın. Bu arada hamuru hazırlayın. Bunun için oda sıcaklığında margarin, yoğurt, karbonat, tuz, toz şeker, yumurta ve aldığı kadar unu yoğurun. Hamuru 10 dakika dinlendirin. Ardından, hamurdan ceviz iriliğinde 20 parça koparıp, çay tabağı büyüklüğünde oval olarak açın. Kenarlarını bıçakla çizikler atarak kesin (kesikler hamurdan kopmamalı). Hazırladığınız patatesli harçtan üzerine koyun. Kesilen kenarları yukarıdan başlayarak örün. Bütün hamurları bu şekilde hazırlayın. 1 adet yumurta sarısını üzerilerine sürün. Çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin.