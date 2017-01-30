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Otlu Ekmek Tarifi

İştah kabartan otlu ekmek nasıl yapılır? Mutfağınızı mis gibi kokutacak otlu ekmek tarifi...
Otlu Ekmek Tarifi
  • 8-10 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker,

1 su bardağı ılık su,

4 su bardağı un

100 gram oda sıcaklığında tereyağı,

bir buçuk tatlı kaşığı tuz



İçine:

5'er dal taze fesleğen ve kekik

2 dal biberiye,

bir tutam tuz

YAPILIŞI

1 KURU maya, toz şeker ve yarım su bardağı ılık suyu bir kaba alıp, 5 dakika dinlendirin. 2 su bardağı unu yoğurma kabına alıp, ortasını havuz gibi açın. İçine 50 gram tereyağı, maya ve tuz ekleyip yoğurun. Kalan 2 su bardağı unu ve kalan ılık suyu ilave edip, ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek yoğurun. Üzerini örtüp, hamur iki katı büyüklüğe erişene dek 1 saat dinlendirin. Hamuru iki eşit bezeye ayırıp, her birini yarım santim kalınlığında ve yuvarlak şekilde açın. Üzerlerine kalan 50 gram tereyağını sürün.

2 Ayrı bir yerde kıyılmış fesleğen, kekik, biberiye ve tuzu karıştırın. Otlu karışımı hamurların üzerine serpiştirerek pay edin. Her birini rulo şeklinde sarıp, uçlarını birleştirin. Yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisin eyerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerileri kızarıp kabarana dek yaklaşık 40 dakika pişirin.

PÜF NOKTASI

★ Ekmek pişerken kabuğunun sertleşmemesi için fırının içine su dolu bir kase yerleştirin.★ Hamuru hazırlarken kullanılan unun markasına göre, verilen ölçülere ek olarak biraz daha un veya su eklemek durumunda kalabilirsiniz.
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