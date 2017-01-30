Otlu Ekmek Tarifi

1 KURU maya, toz şeker ve yarım su bardağı ılık suyu bir kaba alıp, 5 dakika dinlendirin. 2 su bardağı unu yoğurma kabına alıp, ortasını havuz gibi açın. İçine 50 gram tereyağı, maya ve tuz ekleyip yoğurun. Kalan 2 su bardağı unu ve kalan ılık suyu ilave edip, ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek yoğurun. Üzerini örtüp, hamur iki katı büyüklüğe erişene dek 1 saat dinlendirin. Hamuru iki eşit bezeye ayırıp, her birini yarım santim kalınlığında ve yuvarlak şekilde açın. Üzerlerine kalan 50 gram tereyağını sürün.

2 Ayrı bir yerde kıyılmış fesleğen, kekik, biberiye ve tuzu karıştırın. Otlu karışımı hamurların üzerine serpiştirerek pay edin. Her birini rulo şeklinde sarıp, uçlarını birleştirin. Yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisin eyerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerileri kızarıp kabarana dek yaklaşık 40 dakika pişirin.