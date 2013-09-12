Otlu Tava Böreği Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Taze soğan, ıspanak, nane, maydanoz ve dereotunu incecik kıyın. Lor peyniri ve baharatlarla karıştırın. Diğer tarafta yumurta, margarin ve sütü karıştırın. Yufkalardan birini az yağlanmış yapışmaz yüzeyli tavanın içini kaplayıp kenarlardan sarkacak şekilde yerleştirin. Üzerine yumurtalı karışımdan sürün. Yufkalardan birini dörde bölüp parçaları tavaya yerleştirin. Üzerlerine yumurtalı karışımdan sürün ve otlu karışımı yayın. Kalan yufkayı da dörde bölüp, harcın üzerine yerleştirin. Tekrar yumurtalı karışımdan sürün. Tavanın kenarlarından sarkan yufka ile böreğin üzerini örtün. Kalan harcı böreğin üzerine sürün. Kısık ateşte böreğin altı kızarana kadar pişirin. Altı kızarınca böreği ters çevirip diğer tarafını da kızartın. Dilimleyip servis yapın.