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Otlu Tava Böreği Tarifi

Hem doyurucu hem lezzetli otlu tava böreği nasıl yapılır?
Otlu Tava Böreği Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yufka

250 gram lor peyniri

2-3 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

5-6 yaprak ıspanak

3-4 dal taze nane

Tuz, karabiber, pul biber

1 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

125 gram margarin

YAPILIŞI

Taze soğan, ıspanak, nane, maydanoz ve dereotunu incecik kıyın. Lor peyniri ve baharatlarla karıştırın. Diğer tarafta yumurta, margarin ve sütü karıştırın. Yufkalardan birini az yağlanmış yapışmaz yüzeyli tavanın içini kaplayıp kenarlardan sarkacak şekilde yerleştirin. Üzerine yumurtalı karışımdan sürün. Yufkalardan birini dörde bölüp parçaları tavaya yerleştirin. Üzerlerine yumurtalı karışımdan sürün ve otlu karışımı yayın. Kalan yufkayı da dörde bölüp, harcın üzerine yerleştirin. Tekrar yumurtalı karışımdan sürün. Tavanın kenarlarından sarkan yufka ile böreğin üzerini örtün. Kalan harcı böreğin üzerine sürün. Kısık ateşte böreğin altı kızarana kadar pişirin. Altı kızarınca böreği ters çevirip diğer tarafını da kızartın. Dilimleyip servis yapın.
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