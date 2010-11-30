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Otlu Poğaça

Otlu Poğaça
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    MALZEMELER

    2 yumurta (birinin sarısı üzeri için)

    125 gr margarin

    1 çay bardağı sıvı yağ

    1 su bardağı yoğurt

    2 paket kabartma tozu

    1 tatlı kaşığı tuz

    aldığı kadar un

    üzerine çörek otu

    1 adet orta boy havuç

    1 çay bardağı kıyılmış dere otu



    iç malzemesi peynir

    YAPILIŞI

    Yumurta çırpılır, yoğurt, oda sıcaklığında yumuşamış margarin,sıvı yağ eklenerek karıştırılır. Tuz, kabartma tozları ve un eklenerek yumuşak bir hamur yapılır. Dere otu ve ince rendelenmiş havuç ekleyip hamuru 30 dakika kadar dinlendiriyoruz.
    Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp içerisine beyaz peynir koyarak şeklini verip, yağlanmış tepsiye diziyoruz, Üzerine yumurta sarısını sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.

    PÜF NOKTASI

    Unu çok fazla eklerseniz poğaçalar sert olur. ele yapışmayan hamur kıvamı yeterli.
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