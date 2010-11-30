Otlu Poğaça

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MALZEMELER
2 yumurta (birinin sarısı üzeri için)
125 gr margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt
2 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
aldığı kadar un
üzerine çörek otu
1 adet orta boy havuç
1 çay bardağı kıyılmış dere otu
iç malzemesi peynir
YAPILIŞI
Yumurta çırpılır, yoğurt, oda sıcaklığında yumuşamış margarin,sıvı yağ eklenerek karıştırılır. Tuz, kabartma tozları ve un eklenerek yumuşak bir hamur yapılır. Dere otu ve ince rendelenmiş havuç ekleyip hamuru 30 dakika kadar dinlendiriyoruz.
Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp içerisine beyaz peynir koyarak şeklini verip, yağlanmış tepsiye diziyoruz, Üzerine yumurta sarısını sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.
PÜF NOKTASI
Unu çok fazla eklerseniz poğaçalar sert olur. ele yapışmayan hamur kıvamı yeterli.