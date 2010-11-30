Otlu Poğaça

Üye Tarifi

2 yumurta (birinin sarısı üzeri için) 125 gr margarin 1 çay bardağı sıvı yağ 1 su bardağı yoğurt 2 paket kabartma tozu 1 tatlı kaşığı tuz aldığı kadar un üzerine çörek otu 1 adet orta boy havuç 1 çay bardağı kıyılmış dere otu iç malzemesi peynir

YAPILIŞI

Yumurta çırpılır, yoğurt, oda sıcaklığında yumuşamış margarin,sıvı yağ eklenerek karıştırılır. Tuz, kabartma tozları ve un eklenerek yumuşak bir hamur yapılır. Dere otu ve ince rendelenmiş havuç ekleyip hamuru 30 dakika kadar dinlendiriyoruz.

Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp içerisine beyaz peynir koyarak şeklini verip, yağlanmış tepsiye diziyoruz, Üzerine yumurta sarısını sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.