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Otlu Şepe

Otlu Şepe
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg un

1 tutam tuz

2 paket instant maya

1 çorba kaşığı toz şeker

2 su bardağı ılık süt

Yeteri kadar ılık su

İçi için:

500 gram ıspanak yaprağı

1 demet pazının yaprakları

1 demet ısırgan otu

Yarım demet kıyılmış maydanoz

250 gram tulum peyniri

Tuz, karabiber, pul biber

1 adet yumurtanın akı



Üzerine:

200 gram tereyağı

YAPILIŞI

Hamur için unu yoğurma kabına alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Ortasına tuz, maya, toz şeker ve ılık sütü katın. Hafif ele yapışacak şekilde bir hamur elde edene kadar yoğurun (gerekirse biraz ılık su ekleyin). Üzerini nemli bir bezle örtün ve 15 dakika mayalanmaya bırakın. Diğer taraftan içi için ıspanak, pazı ve ısırganın yapraklarını ayıklayıp, yıkayın. Suyu süzüldükten sonra incecik kıyın. Maydanoz, tulum peyniri, tuz, karabiber ve pul biber ilave edip, karıştırın. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Her birini unlayarak yemek tabağı büyüklüğünde yufkalar açın. 1 adet yufkanın üzerine 3 çorba kaşığı sebzeli karışımdan yayın ve diğer yufkayı üzerine kapatıp, kenarlarını yumurta akı ile yapıştırın. Yufkalar ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Şepeleri sac üzerinde önlü arkalı pişirin ve servis tabağına alın. Üzerlerine tereyağı sürün ve sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Sacınız yoksa hamurlarınızı çok az yağladığınız yapışmaz yüzeyli bir tavada arkalı önlü pişirebilirsiniz. Niğde’nin Bor ilçesine ait bir yiyecek olan şepe, tandır ekmeği yapıldığı zaman komşulara dağıtılmak üzere hazırlanır.
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