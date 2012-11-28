Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ilık sütü derin bir kaba alın ve yaş mayayı ilave edip, kabarana kadar bekleyin. Kabarınca içine sıvı yağ, margarin, tereyağı, yumurta akı, toz şeker, sirke ve tuz ilave edip, yoğurun. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un ekleyip, yoğurmaya devam edin. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve yarım saat dinlendirin. Hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar koparın ve avuçlarınızın arası nda yuvarlayıp, uzun kalın çubuklar yapın. 3 adet çubuğu yan yana koyun ve saç örgüsü şeklinde örün. Uçları nı birleştirip, paskalya çöreği şekli verin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerileri pembeleşene kadar pişirin.