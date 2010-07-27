Paskalya Çöreği

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Düz bir zemine unu eleyin ve ortasını havuz şeklinde açın. Ortasına yaş mayayı koyun ve ılık su ile eritin. Toz şeker, margarin, yumurta ve mahlebi ekleyip, unu katmadan diğer malzemeyi karıştırın. Daha sonra unu katıp, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar tüm malzemeyi yoğurun. Hamuru 15 dakika dinlendirin ve 4 eşit parçaya ayırın. Her parçayı üçe bölün ve un serpilmiş tezgahın üzerinde 10 dakika dinlendirin. Hamurları avucunuzun içinde yuvarlayarak 15 cm uzunluğunda çubuklar elde edin. 3 adet çubuğu yan yana koyun ve uç kısımlarını birleştirin. Birbirinin içinden geçirip saç örgüsü şekli verin ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Kabarmaları için 15-20 dakika dinlendirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve file badem serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.